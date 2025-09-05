Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский форвард «Спартака» Тодд заявил, что думает о получении российского паспорта

Канадский форвард «Спартака» Тодд заявил, что думает о получении российского паспорта
Комментарии

Канадский нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта. Напомним, с сезона-2025/2026 все игроки, имеющие паспорт РФ, не будут считаться легионерами, даже если у них нет российского спортивного гражданства.

«Конечно, я думаю об этом. Совершенно точно. Надеюсь, что нас ждёт отличный сезон. Я счастлив быть в «Спартаке», а что будет дальше, мы выясним после последней игры в сезоне», – приводит слова Тодда ТАСС.

В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за «Салават Юлаев» и набрал 51 (14+37) очко за 68 матчей в регулярке. В плей-офф на его счету четыре игры, две заброшенные шайбы и три результативные передачи.

Материалы по теме
Канадский форвард Тодд: тренерский штаб «Спартака» — это настоящие легенды НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android