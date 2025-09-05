Канадский форвард «Спартака» Тодд заявил, что думает о получении российского паспорта

Канадский нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта. Напомним, с сезона-2025/2026 все игроки, имеющие паспорт РФ, не будут считаться легионерами, даже если у них нет российского спортивного гражданства.

«Конечно, я думаю об этом. Совершенно точно. Надеюсь, что нас ждёт отличный сезон. Я счастлив быть в «Спартаке», а что будет дальше, мы выясним после последней игры в сезоне», – приводит слова Тодда ТАСС.

В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за «Салават Юлаев» и набрал 51 (14+37) очко за 68 матчей в регулярке. В плей-офф на его счету четыре игры, две заброшенные шайбы и три результативные передачи.