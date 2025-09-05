Фастовский: Ткачёву было бы тяжело работать с Ги Буше, у него другой стиль хоккея

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский высказался об уходе нападающего Владимира Ткачёва из «Авангарда». В межсезонье игрок перешёл в «Металлург».
– Почему «Авангард» отпустил такого сильного игрока, как Владимир Ткачёв?
– Сильный игрок – это ещё не всё. Важно, что Ги Буше выстраивает определённую спортивную концепцию команды. По соотношению цены и уровня игрока, видимо, было принято решение с ним расстаться. Потолок зарплат для «Авангарда» – критичный момент, поэтому приняли такое решение.
– Кроме финансовой стороны, чем ещё Ткачёв мог не подойти Буше?
– У Буше другой стиль хоккея. Я думаю, что Ткачёву было бы тяжело работать с Буше. Его требования для Ткачёва не совсем приемлемы.
Мне кажется, что во всей этой истории выиграли все стороны: и игрок, и «Авангард», и «Металлург». Для магнитогорцев Ткачёв – идеально подходящий под стиль Разина игрок, – приводит слова Фастовского «БИЗНЕС Online».