Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фастовский: Ткачёву было бы тяжело работать с Ги Буше, у него другой стиль хоккея

Фастовский: Ткачёву было бы тяжело работать с Ги Буше, у него другой стиль хоккея
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский высказался об уходе нападающего Владимира Ткачёва из «Авангарда». В межсезонье игрок перешёл в «Металлург».

– Почему «Авангард» отпустил такого сильного игрока, как Владимир Ткачёв?
– Сильный игрок – это ещё не всё. Важно, что Ги Буше выстраивает определённую спортивную концепцию команды. По соотношению цены и уровня игрока, видимо, было принято решение с ним расстаться. Потолок зарплат для «Авангарда» – критичный момент, поэтому приняли такое решение.

– Кроме финансовой стороны, чем ещё Ткачёв мог не подойти Буше?
– У Буше другой стиль хоккея. Я думаю, что Ткачёву было бы тяжело работать с Буше. Его требования для Ткачёва не совсем приемлемы.

Мне кажется, что во всей этой истории выиграли все стороны: и игрок, и «Авангард», и «Металлург». Для магнитогорцев Ткачёв – идеально подходящий под стиль Разина игрок, – приводит слова Фастовского «БИЗНЕС Online».

Материалы по теме
Дементьев — о Ткачёве: идеальный игрок для системы Разина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android