Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Им много времени не понадобится». Коньков — о перестроении «Локомотива» при Хартли

«Им много времени не понадобится». Коньков — о перестроении «Локомотива» при Хартли
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков ответил, является ли ярославский «Локомотив» основным претендентом на Кубок Гагарина в новом сезоне. Напомним, железнодорожники являются действующими победителями турнира.

— «Локомотив» остаётся главным претендентом на Кубок?
— Считаю, что «Локомотив» обучен, и для того, чтобы привить что-то новое, много времени не понадобится. Несильно будут различаться требования – суть останется. Первоочередное, что мы встречаем после чемпионства – это то, как команда долго приходит в себя. Самоотдача в начале не на 100%, начинают чемпионы последних лет вальяжно. Если «Локомотив» этот момент преодолеет и будет подходить к каждому матчу с максимальной самоотдачей, то ярославцы точно останутся главным претендентом на Кубок, я так считаю, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Материалы по теме
Что ждать от СКА Ларионова? Какая мотивация Хартли в «Локомотиве»? Всё о клубах Запада КХЛ
Что ждать от СКА Ларионова? Какая мотивация Хартли в «Локомотиве»? Всё о клубах Запада КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android