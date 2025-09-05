«Им много времени не понадобится». Коньков — о перестроении «Локомотива» при Хартли

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков ответил, является ли ярославский «Локомотив» основным претендентом на Кубок Гагарина в новом сезоне. Напомним, железнодорожники являются действующими победителями турнира.

— «Локомотив» остаётся главным претендентом на Кубок?

— Считаю, что «Локомотив» обучен, и для того, чтобы привить что-то новое, много времени не понадобится. Несильно будут различаться требования – суть останется. Первоочередное, что мы встречаем после чемпионства – это то, как команда долго приходит в себя. Самоотдача в начале не на 100%, начинают чемпионы последних лет вальяжно. Если «Локомотив» этот момент преодолеет и будет подходить к каждому матчу с максимальной самоотдачей, то ярославцы точно останутся главным претендентом на Кубок, я так считаю, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.