Коннор Макдэвид: я мотивирован продолжать подталкивать «Эдмонтон» к победе

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал свою игру в сезоне-2024/2025. Напомним, в минувшей регулярке форвард набрал 100 (26+74) очков в 67 играх. Это его худший результат за последние пять лет.

«У меня было много очень хороших сезонов, и я бы не отнёс к таковым прошлый чемпионат. С нетерпением жду возможности увидеть, насколько хорош я могу быть, мотивирован играть в хоккей на самом высоком уровне на Олимпиаде и продолжать подталкивать эту команду к победе», – приводит слова Макдэвида Sportsnet.

29-летний нападающий выступает за «Эдмонтон» с 2015 года. Макдэвид был выбран «Ойлерз» в первом раунде под общим первым номером на драфте НХЛ — 2015.