Владелец «Миннесоты»: Капризов — лучший хоккеист в нашей команде за последние 25 лет

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Лейпольд поделился мнением о российском нападающем «дикарей» Кирилле Капризове. Ранее появилась информация, что форвард подпишет новый контракт с «Миннесотой» с годовой зарплатой $ 16 млн.

«Я не могу обсуждать тему нового соглашения, пока мы не подпишем контракт с Кириллом. Скажу лишь, что он лучший хоккеист в нашей команде за последние 25 лет. Он не просто отличный игрок, но и отличный человек и товарищ по команде. Его трудолюбие и лидерские качества выделяют его среди других игроков», — приводит слова Лейпольда Odds.ru.

В прошлом сезоне 28-летний Капризов провёл за «Миннесоту» 41 матч, забросил 25 шайб и сделал 31 результативную передачу. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года. Текущая зарплата россиянина составляет $ 9 млн.