Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владелец «Миннесоты»: Капризов — лучший хоккеист в нашей команде за последние 25 лет

Владелец «Миннесоты»: Капризов — лучший хоккеист в нашей команде за последние 25 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Лейпольд поделился мнением о российском нападающем «дикарей» Кирилле Капризове. Ранее появилась информация, что форвард подпишет новый контракт с «Миннесотой» с годовой зарплатой $ 16 млн.

«Я не могу обсуждать тему нового соглашения, пока мы не подпишем контракт с Кириллом. Скажу лишь, что он лучший хоккеист в нашей команде за последние 25 лет. Он не просто отличный игрок, но и отличный человек и товарищ по команде. Его трудолюбие и лидерские качества выделяют его среди других игроков», — приводит слова Лейпольда Odds.ru.

В прошлом сезоне 28-летний Капризов провёл за «Миннесоту» 41 матч, забросил 25 шайб и сделал 31 результативную передачу. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года. Текущая зарплата россиянина составляет $ 9 млн.

Материалы по теме
«Миннесота» сделает Капризова самым дорогим игроком НХЛ? Что говорят о будущей сделке
«Миннесота» сделает Капризова самым дорогим игроком НХЛ? Что говорят о будущей сделке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android