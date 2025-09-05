Драйзайтль — о Подколзине: мне очень нравится играть с ним, он отличный хоккеист

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высоко оценил игру российского форварда «нефтяников» Василия Подколзина.

«Подзи делает много такого, чего не замечают многие, кто не разбирается в хоккее. Он проделывает огромную работу для меня, и это позволяет мне проводить много времени с шайбой и создавать отличные ситуации, мне не хватает этого в моей игре.

Он делает для меня много хорошего, и мне очень, очень нравится играть с ним. Он отличный игрок. Его очень сильно недооценивают в том, что касается игры с шайбой, его хоккейного чутья, его отличного хоккейного интеллекта.

Думаю, у него гораздо больше атакующего потенциала, больше возможностей для реализации. Надеюсь, это проявится. Но ему не нужно забивать, чтобы быть по-настоящему ценным и эффективным.

Его трудовая этика хороша настолько, насколько я видел за 12 лет в этой лиге. Он настоящий профессионал. Он готов на всё ради нашей команды, он блокирует броски, он делает всё правильно в мелочах», – приводит слова Драйзайтля Sportsnet.

В минувшем сезоне 24-летний Подколзин набрал 24 (8+16) очка в 82 играх регулярного чемпионата. В плей-офф на счету россиянина 22 матча, три гола и семь пасов.