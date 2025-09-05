Вайсфельд: сомневаюсь, что «Трактор» будет бороться за Кубок Гагарина

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ, а ныне скаут «Питтсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд выразил сомнение, что челябинский «Трактор» будет бороться за Кубок Гагарина.

«Что-то я сомневаюсь, что Челябинск будет бороться за Кубок. Всё-таки из клуба ушли три очень важных для команды человека: Максим Шабанов, Виталий Кравцов и Владимир Ткачёв. «Трактор», конечно, взял Джоша Ливо, но не уверен, что он покажет такую же результативность, как и в прошлом году. То есть команда в Челябинске сильная, но дойдут ли они до финала – большой вопрос», – приводит слова Вайсфельда «Российская газета».

В минувшем сезоне клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому «Локомотиву».