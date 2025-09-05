«Сочи» объявил об обмене нападающего Захара Миця в «Трактор»

Хоккейные клубы «Сочи» и «Трактор» провели обмен, по итогам которого в челябинский клуб перешёл нападающий Захар Миць. Об этом сообщает пресс-служба южан. «Сочи», в свою очередь, получит денежную компенсацию.

«Благодарим Захара за работу, за профессиональное отношение к делу, за открытость и позитив! Желаем успехов», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Миць — воспитанник московской хоккейной школы «Русь». 22-летний форвард дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2023/2024, проведя за южный клуб два матча. В прошлом сезоне форвард принял участие в 11 играх, в которых не отметился результативными действиями.