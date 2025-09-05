«Локомотив» — «Трактор»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

Сегодня, 5 сентября, в Ярославле пройдёт матч открытия 18-го сезона Континентальной хоккейной лиги между обладателем Кубка Гагарина — 2025 «Локомотивом» и финалистом прошлого плей-офф челябинским «Трактором». Встреча за Кубок Открытия пройдёт на арене «Арена-2000-Локомотив» и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стали известны составы команд.
«Локомотив»:
Фото: ХК «Локомотив»
«Трактор»:
Фото: ХК «Трактор»
Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.