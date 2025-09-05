Вратарь «Металлурга» Набоков представил новый шлем на предстоящий сезон КХЛ

Голкипер «Металлурга» Илья Набоков представил новый шлем на сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги.

Фото: t.me/nabok30_official

Фото: t.me/nabok30_official

Фото: t.me/nabok30_official

«В его основе — образ князя Владимира. С детства для меня он был символом мужества, силы духа и преданности своему делу. Хотелось, чтобы именно этот образ стал частью моего игрового настроя и выходил со мной на лёд.

Каждая деталь не случайна, а общий рисунок отражает то, что для меня важно — стойкость, энергия, связь с историей, командой и Магнитогорском. Вперёд к новым победам», — написал Набоков в своём телеграм-канале.

В сезоне-2024/2025 на счету голкипера 49 матчей в регулярном чемпионате с коэффициентом надёжности 2,22 и 92,3% отражённых бросков, три игры «на ноль» и две голевые передачи. В плей-офф Илья принял участие в пяти матчах с 92,0% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,13.