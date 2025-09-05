Скидки
Фастовский — о «Шанхайских Драконах»: это та команда, от которой стоит ждать сюрпризов

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский высказался о перспективах «Шанхайских Драконов» в предстоящем сезоне КХЛ.

– Перестройка клуба выведет команду из числа аутсайдеров КХЛ или даже поднимет до претендентов на Кубок?
– В предсезонном турнире за Кубок мэра Москвы команда однозначно даёт надежду на попадание в плей-офф и борьбу за Кубок. Мне кажется, что это та команда, от которой стоит ждать сюрпризов, – приводит слова Фастовского «БИЗНЕС Online».

Напомним, в это межсезонье «Куньлунь Ред Стар» был переименован в «Шанхайских Драконов». Команду возглавил 61-летний канадский специалист Жерар Галлан.

Первый матч «Шанхайские Драконы» проведут на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге со СКА. Игра состоится 6 сентября и начнётся в 17:00 мск.

