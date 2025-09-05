НХЛ планирует изменить сроки начала сезона-2026/2027 — Лебрюн

Национальная хоккейная лига рассматривает возможность начать сезон-2026/2027 чуть раньше – в конце сентября, а не в первой половине октября. Об этом сообщает журналист и инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в социальной сети Х.

По информации источника, предсезонная подготовка будет сокращена, а финал Кубка Стэнли завершится в середине июля, а не во второй половине месяца.

Напомним, Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) и НХЛ договорились о четырёхлетнем продлении коллективного договора, который будет действовать до сезона-2029/2030. Соглашение начнёт действовать через сезон, известно, что стороны среди прочего договорились об увеличении с 82 до 84 матчей в регулярном чемпионате.