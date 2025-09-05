Скидки
Плющев — о «Локомотиве»: посмотрим, какую игру будет проповедовать господин Хартли

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что «Локомотив» остаётся претендентом на Кубок Гагарина.

«Локомотив» остаётся одним из претендентов на Кубок Гагарина. Они сохранили костяк. Посмотрим, какую игру в сезоне будет проповедовать господин Хартли. Не думаю, что они будут играть в хоккей Никитина. Но пока сложно понять систему Хартли, потому что, вспоминая «Авангард» с Ковальчуком и без – это две разные команды были.

Думаю, «Локомотив» не будет в одиночестве в борьбе за трофей. В этом сезоне у них будет больше конкурентов. По мастерству практически все клубы подравнялись. Выделить какую-то яркую команду сложно», – приводит слова Плющева Legalbet.

Напомним, в межсезонье клуб покинул главный тренер Игорь Никитин, которого сменил Боб Хартли. Ранее канадский специалист уже работал в КХЛ и выигрывал Кубок Гагарина с «Авангардом».

