«СКА выпадает из списка». Вайсфельд — о фаворитах нового сезона КХЛ

Комментарии

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ, а ныне скаут «Питтсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд заявил, что СКА выпадает из числа фаворитов в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

– Кого видите фаворитами?
– Наверное, не буду оригинальным. ЦСКА, «Локомотив, «Авангард», возможно, «Динамо»… Разве что петербургский СКА из этого списка выпадает, да и «Салават Юлаев» просел по известным причинам. А так никаких изменений.

– Почему выпадает СКА?
– Пока не очень понятно, куда они движутся, в чём их философия. Принимались странные, на мой взгляд, трансферные решения. Интересно, во что это выльется. Я не говорю, что в Питере делают что-то неправильно. Разумно допустить, что они знают, что делают. Им должно быть виднее, – приводит слова Вайсфельда «Российская газета».

