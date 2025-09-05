Скидки
Хоккей Новости

Форвард «Локомотива» Егор Сурин забил первый гол в новом сезоне КХЛ

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин забил первый гол в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Форвард отличился во втором периоде матча открытия 18-го сезона КХЛ с челябинским «Трактором». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Сурин – 39:43 (5x5)    

Таким образом, Сурин вывел свою команду вперёд в концовке второй двадцатиминутки. После второго периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
