Форвард СКА Гримальди: Ларионов — главная причина, по которой я приехал в Россию

Американский новичок СКА Рокко Гримальди ответил, почему он принял решение переехать в Россию, и рассказал об общении с главным тренером команды Игорем Ларионовым.

— Когда вы получили предложение от клуба, знали, что тренером СКА является Игорь Ларионов?
— Не уверен, что знал сразу, но довольно быстро кто-то мне об этом сказал. И, честно говоря, это стало одной из главных причин, по которой я вообще начал рассматривать этот вариант. Просто потому что я знаю, какой у него хоккейный интеллект, понимаю, в каком стиле он играл, и мне это было интересно.

Кажется, я впервые поговорил с клубом в пятницу, а на следующий день уже разговаривал с ним. Всё, что он рассказывал, как хочет, чтобы мы играли, показалось мне очень любопытным. Я никогда бы не подумал, что поеду сюда, особенно сейчас, когда моя жена беременна. Но то, как о хоккее говорили руководители СКА и Игорь, заставило меня хотя бы открыть себя для этой возможности. Так что да, думаю, именно Игорь стал большой причиной, возможно, даже главной причиной, по которой я приехал. Я хочу учиться у такого человека, — приводит слова Гримальди «ВсеПроСпорт».

