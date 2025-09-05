Скидки
Главная Хоккей Новости

Локомотив — Трактор, результат матча 5 сентября 2025 года, счет 2:1 Б, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» в серии буллитов обыграл «Трактор» в матче за Кубок Открытия КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 сентября, в Ярославле завершился матч открытия 18-го сезона Континентальной хоккейной лиги между обладателем Кубка Гагарина — 2025 «Локомотивом» и финалистом прошлого плей-офф челябинским «Трактором». Победу в серии буллитов со счётом 2:1 одержали хозяева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Сурин – 39:43 (5x5)     1:1 Дюбе (Григоренко, Ливо) – 52:10 (5x4)     2:1 Берёзкин – 65:00    

В первом периоде команды не смогли открыть счёт. На последней минуте второго периода нападающий железнодорожников Егор Сурин забросил первую шайбу. На 13-й минуте третьего периода форвард гостей Пьеррик Дюбе сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
