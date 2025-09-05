Скидки
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» выиграл Кубок Открытия во второй раз подряд

Комментарии

Ярославский «Локомотив» второй раз в истории стал победителем Кубка Открытия. Сегодня, 5 сентября, железнодорожники в серии буллитов со счётом 2:1 обыграли челябинский «Трактор» в матче открытия 18-го сезона КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Сурин – 39:43 (5x5)     1:1 Дюбе (Григоренко, Ливо) – 52:10 (5x4)     2:1 Берёзкин – 65:00    

В прошлом сезоне ярославская команда на выезде обыграла магнитогорский «Металлург» (3:2). В финале Кубка Гагарина прошлого сезона «Локомотив» победил «Трактор» со счётом 4-1 в серии и впервые стал обладателем трофея. Рекордсменом по победам в Кубке Открытия является московское «Динамо», которое завоевало три трофея.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Комментарии
Новости. Хоккей
