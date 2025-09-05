Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Открытия

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Открытия. Сегодня, 5 сентября, железнодорожники в серии буллитов со счётом 2:1 обыграли челябинский «Трактор» в матче открытия 18-го сезона КХЛ.

«Поздравляю «Локомотив» с победой в Кубке Открытия, а Егора Сурина – с первым голом 18-го сезона КХЛ! Как и в прошлом финале, соперники показали терпеливую и надёжную игру, нацеленную на результат. Уверен, что всех нас ждёт очень интересный и непредсказуемый чемпионат – клубы усилились, провели предсезонную подготовку и готовы радовать зрителей красивым хоккеем. Новый сезон – это время надежд, упорной борьбы и будущих побед. Желаю игрокам уверенности в своих силах, тренерам – мудрых решений и воплощений тактических замыслов, а болельщикам – незабываемых эмоций и веры в свои команды. Нет сомнений, что предстоящий чемпионат войдёт в историю уровнем зрелищности и накала», — сказал Морозов журналистам.