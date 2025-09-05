Скидки
Хоккей Новости

Александр Радулов выиграл Кубок Открытия в шестой раз

Александр Радулов выиграл Кубок Открытия в шестой раз
Комментарии

39-летний нападающий «Локомотива» Александр Радулов стал обладателем Кубка Открытия в шестой раз в карьере. В первом матче сезона-2025/2026 ярославский клуб победил челябинский «Трактор» в серии буллитов со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Сурин – 39:43 (5x5)     1:1 Дюбе (Григоренко, Ливо) – 52:10 (5x4)     2:1 Берёзкин – 65:00    

В прошлом году форвард выиграл трофей с «Локомотивом». До перехода в ярославскую команду Александр дважды выигрывал трофей с уфимским «Салаватом Юлаевым» (в 2008 и 2011 годах), по разу с московским ЦСКА (2015) и казанским «Ак Барсом» (2023).

По итогам плей-офф сезона-2024/2025 Радулов был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) очков за результативность.

