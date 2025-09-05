Главный тренер «Трактора» Гру высказался о поражении от «Локомотива» в Кубке Открытия

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвёл итоги матча открытия 18-го сезона Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (1:2 Б).

– Хорошая первая игра, чтобы понять, какой уровень хоккея будет в этом сезоне. Мы начали поздно, 11 августа, отыграли только четыре матча. Дронов отыграл только один период в это время, всё ещё ждём Гросса, у Светлакова недавно родился ребёнок. Хороший балл для нас сегодня. Третий период был неплохой, но во втором периоде нас убили.

– Почему так много удалений?

– В ранние моменты игры было сложно поймать ритм. Многим ребятам приходилось сидеть на скамейке. Это только первая игра сезона. Игрокам нужно адаптироваться, они сделают это. Количество удалений сократится по ходу сезона.

– Что не удалось во втором периоде?

– Они выиграли второй период с огромным преимуществом. Мы были лучше в третьем. Наш вратарь держал нас в игре, а затем их вратарь сделал пару ключевых спасений при счёте 1:1. Для нас хорошо так рано сыграть с командой такого уровня. Это лучшая команда в лиге.

– Что можете сказать о Дриджере? Он меньше зависит от эмоций, чем Фукале?

– Фукале за нас не играет. Могу ответить только про Дриджера. Я не собираюсь их сравнивать. Как и Шабанова с Григоренко. У нас 10 новых игроков. Дриджер сегодня был одним из лучших наших игроков. Крис – наш вратарь, и доволен его игрой.