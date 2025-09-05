Скидки
Хоккей

Боб Хартли стал обладателем Кубка Открытия в третий раз

Боб Хартли стал обладателем Кубка Открытия в третий раз
Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли выиграл третий Кубок Открытия в Континентальной хоккейной лиге. В первом матче сезона-2025/2026 ярославский клуб победил челябинский «Трактор» в серии буллитов со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Сурин – 39:43 (5x5)     1:1 Дюбе (Григоренко, Ливо) – 52:10 (5x4)     2:1 Берёзкин – 65:00    

Ранее канадский специалист становился обладателем трофея вместе с омским «Авангардом» в 2019 году и 2021-м.

Напомним, Боб Хартли возглавлял «ястребов» в период с 2018 по 2022 год. Под его руководством омский клуб завоевал Кубок Гагарина в 2021-м. В это межсезонье 64-летний специалист стал главным тренером ярославского «Локомотива». Ранее канадец заявлял, что не будет возвращаться к тренерской деятельности.

