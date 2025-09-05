Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Трактором» на старте сезона

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над «Трактором» (2:1 Б) в матче открытия 18-го сезона Континентальной хоккейной лиги.

– Тяжёлая игра. Можно было понять, что эти команды встречались в финале. Очень интенсивная игра. Перед игрой была хорошая презентация, классический «Локомотив». Болельщики поддерживали нас всю игру, спасибо им.

– Что не получилось в реализации большинства?

– У нас были шансы, но это только начало сезона. Упустили пару возможностей, где-то их вратарь выручил. Меньшинство хорошо отыграло. Наше большинство дало нам шансы, но не голы. Будем работать.

– Насколько сработались с командой?

– Есть определённые моменты в игре, которые подлежат критике. Но это игра ошибок. Будем работать над всеми аспектами игры.

– Гру сказал, что вы были для него примером. Вам приятно это слышать? Как оцените противостояние с ним?

– Говорил много раз: не должно быть никакого разделения по паспортам в хоккее. Мы все люди. Бен тренировал в лиге Квебека, когда я ушёл оттуда. Мы не очень хорошо знаем друг друга. Но мы несколько раз общались по телефону, было много других контактов. Я очень уважаю его. Он победитель и отличный тренер. Как только мы встаём на скамейку, мы соперники, – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.