Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил, соответствует ли Джош Ливо его требованиям

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, как проходит адаптация в команде нападающего Джоша Ливо. Напомним, в межсезонье форвард перешёл в челябинский клуб из «Салавата Юлаева».

– Как проходит адаптация Ливо? Он соответствует вашим требованиям?

– Джош – лишь один игрок из нашей команды. У него был отличный сезон. Ожидаю ли я, что он забьёт 40 голов в этом сезоне? Это не мой стиль, я тренирую не так. Я ожидаю, что он будет сражаться и помогать нам побеждать, – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.