Бенуа Гру: я бы не тренировал «Трактор», если бы не Боб Хартли

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после поражения от «Локомотива» (1:2 Б) в матче открытия 18-го сезона КХЛ заявил, что его не было бы в челябинском клубе, если бы не Боб Хартли. Напомним, Хартли возглавил железнодорожников в межсезонье.

– Изменилась ли игра «Локомотива» после смены тренера?

– Игорь Никитин и Боб Хартли – очень хорошие тренеры, у них хорошие стили. Не буду вдаваться в детали, но это всё ещё очень хороший клуб. Боб франкофон, но не из Квебека, как я. Но для меня он один из нас. Он был образцом для всех тренеров моего поколения, вдохновлял остальных тренеров в Квебеке. Он не бывший игрок, но тот успех, которого он везде достигал… Я бы не тренировал «Трактор», если бы не Боб Хартли. Для меня было здорово – не проиграть «Локомотиву», но встретить Боба Хартли. У него великая карьера, – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.