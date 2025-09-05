Сегодня, 5 сентября, состоялся матч открытия 18-го сезона Континентальной хоккейной лиги между обладателем Кубка Гагарина — 2025 «Локомотивом» и финалистом прошлого плей-офф челябинским «Трактором». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 5 сентября 2025 года:

«Локомотив» — «Трактор» — 2:1 Б.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.