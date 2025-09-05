Результаты матчей ВХЛ на 5 сентября 2025 года

Сегодня, 5 сентября, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 5 сентября 2025 года:

«Звезда» — «Рязань-ВДВ» — 0:1;

«Химик» — АКМ — 2:5;

«Буран» — «Динамо» СПб — 3:2;

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».