Результаты матчей МХЛ на 5 сентября 2025 года

Сегодня, 5 сентября, состоялись 12 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 5 сентября 2025 года:

«Сибирские Снайперы» — «Реактор» — 7:1;
«Кузнецкие Медведи» — «Авто» — 3:9;
«Красноярские Рыси» — «Спутник» — 6:3;
«Омские Ястребы» — «Белые Медведи» — 5:1;
«Стальные Лисы» — «Чайка» — 3:1;
«Снежные Барсы» — «АКМ Новомосковск» — 1:8;
«Тюменский Легион» — МХК «Молот» — 3:4;
МХК «Спартак MAX» — «Капитан» — 6:4;
МХК «Динамо» — «Красная Машина-Юниор» — 7:1;
МХК «Атлант» — «СКА-1946» — 1:6;
Академия СКА — «Сахалинские Акулы» — 4:2;
МХК «Динамо-Карелия» — «Амурские Тигры» — 1:2.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
