«Нью-Джерси» подписал просмотровый контракт с российским вратарём Романовым

«Нью-Джерси Дэвилз» официально объявил о подписании просмотрового контракта с 25-летним российским вратарём Георгием Романовым. Также команда заключила аналогичные соглашения с нападающими Кевином Руни и Люком Гленденингом и голкипером Адамом Шилом. Сообщается, что все игроки присоединятся к команде 17 сентября.

Романов — воспитанник екатеринбургского хоккея («Спартаковец», «Юность»). Он провёл последние два сезона в составе «Сан-Хосе Шаркс» как в НХЛ, так и в фарм-клубе в АХЛ. Вратарь дебютировал в НХЛ в составе «акул» в апреле 2024 года. Всего в лиге на счету Георгия 10 игр с коэффициентом надёжности 3,53 и 88,8% отражённых бросков.

32-летний Руни провёл последние три сезона в «Калгари Флэймз». В прошлом сезоне форвард сыграл 70 матчей за «Калгари». В общей сложности Кевин набрал 60 (32+28) очков в 330 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Гленденингу 36 лет. Нападающий провёл последние два сезона в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Всего на счету Люка 864 матча и 166 (83+83) очков в регулярном сезоне.

26-летний Шил провёл 14 матчей за фарм-клуб «Колорадо Эвеланш» в АХЛ в прошлом сезоне с коэффициентом надёжности 2,62.