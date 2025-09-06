«Монреаль» обменял контракт Кэри Прайса, вратарь играл за команду в НХЛ с 2007 года

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» объявил на своём сайте о состоявшемся обмене с «Сан-Хосе Шаркс», в результате которого команда получила права на защитника Гэннона Ларока. В обратном направлении отправился вратарь Кэри Прайс и выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2026 года.

38-летний Прайс был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ 2005 года в первом раунде под общим пятым номером. За свою карьеру в «Канадиенс» Прайс провёл 712 матчей в НХЛ и является рекордсменом франшизы по количеству сыгранных встреч среди вратарей, а также по количеству побед в истории «Канадиенс» (361). Прайс всю карьеру НХЛ провёл в составе одной команды.

Из-за различных проблем со здоровьем Прайс в последний раз выходил на лёд в апреле 2022 года.