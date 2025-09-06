НХЛПА отреагировала на завершение карьеры выступавшего за «Эдмонтон» Дерека Райана

Ассоциация игроков НХЛ (НХЛПА) обратилась в социальных сетях к 38-летнему американскому нападающему Дереку Райану по поводу завершения его карьеры. В четырёх последних сезонах форвард выступал в составе «Эдмонтон Ойлерз».

«От незадрафтованного — до игрока, сыгравшего 606 матчей регулярного чемпионата НХЛ. Поздравляем Дерека Райана с официальным объявлением о завершении карьеры игрока!» — сообщил официальный аккаунт НХЛПА в социальной сети X.

Дерек Райан дебютировал в НХЛ в феврале 2016 года в возрасте 29 лет, выступал за «Каролину Харрикейнз», «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз». За карьеру нападающий сыграл в регулярных сезонах НХЛ 606 матчей и набрал 209 очков (82+127).

