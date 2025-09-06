Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» поднимал стяг, Сурин праздновал гол с Радуловым. Яркие кадры Кубка Открытия

«Локомотив» поднимал стяг, Сурин праздновал гол с Радуловым. Яркие кадры Кубка Открытия
Аудио-версия:
Комментарии

5 сентября на «Арене 2000» в Ярославле стартовал 18-й сезон Континентальной хоккейной лиги. В матче за Кубок Открытия обладатель Кубка Гагарина — 2025 «Локомотив» принимал «Трактор». Как и весной, в финале плей-офф, победу одержали хозяева. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 Б.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

В первом периоде команды не смогли открыть счёт. На последней минуте второго периода нападающий железнодорожников Егор Сурин забросил первую шайбу. На 13-й минуте третьего периода форвард гостей Пьеррик Дюбе сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время команды не выявили победителя. В серии буллитов у хозяев отличились Александр Радулов и Максим Берёзкин, у гостей только Джош Ливо.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android