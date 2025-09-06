«Это была битва желаний». Форвард «Локомотива» Сурин — о матче с «Трактором»

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин высказался о своей первой шайбе в новом сезоне КХЛ и оценил победный матч с «Трактором» (2:1 Б).

— Егор, первая шайба сезона твоя. Какие впечатления?

— Череда рикошетов, повезло. Наверное, из-за желания, потому что хотели забить, полезли на ворота. Я доволен, я рад, что принёс пользу команде и что это первый гол.

— Была встреча прошлогодних финалистов. Чувствовалось ли это на льду, что противостояние принципиальное?

— Безусловно, конечно. Я думаю, это была битва желаний. У них было желание доказать, что была случайность. А мы хотели как раз это опровергнуть.

— Ты тот человек, как мне кажется, кто заряжается эмоцией от других людей. Как тебе сегодня обстановка на арене?

— Я шокирован, приятно, просто отличная атмосфера. Я очень обрадовался, это было нечто. Особенно когда мы только вышли, поднимали стяг чемпионский. И во время всей игры была суперподдержка, эмоции были всю игру запредельные, — приводит слова Сурина пресс-служба «Локомотива».