«Тяжело найти слова, не считаю игру «Трактора» плохой». Глотов о поражении от «Локомотива»

«Тяжело найти слова, не считаю игру «Трактора» плохой». Глотов о поражении от «Локомотива»
Нападающий челябинского «Трактора» Василий Глотов высказался о гостевом поражении от «Локомотива» (1:2 Б) в матче за Кубок Открытия КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Сурин – 39:43 (5x5)     1:1 Дюбе (Григоренко, Ливо) – 52:10 (5x4)     2:1 Берёзкин – 65:00    

«Тяжело найти слова. Не считаю нашу игру плохой, от «Локомотива» получили то, что ожидали. Может, не так много моментов мы создали, но их нужно было лучше использовать. Впереди у нас долгий путь, надо отшлифовать нашу структуру.

У нас много новых ребят, некоторые ушли в другие клубы. Это бизнес. За три недели, что мы вместе работаем, нам удалось добиться большого прогресса. Дело не в «химии», а именно в структуре, её надо наладить. Не сказал бы, что требования Гру как-то изменились. Сейчас мы немного после простоя, первая выездная серия уйдёт именно на то, чтобы отшлифовать нашу структуру», — приводит слова Глотова «РИА Новости Спорт».

Хартли начал в «Локомотиве» с трофея! Чемпион вырвал победу у «Трактора» в серии бросков
