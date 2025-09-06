«Тяжело найти слова, не считаю игру «Трактора» плохой». Глотов о поражении от «Локомотива»

Нападающий челябинского «Трактора» Василий Глотов высказался о гостевом поражении от «Локомотива» (1:2 Б) в матче за Кубок Открытия КХЛ.

«Тяжело найти слова. Не считаю нашу игру плохой, от «Локомотива» получили то, что ожидали. Может, не так много моментов мы создали, но их нужно было лучше использовать. Впереди у нас долгий путь, надо отшлифовать нашу структуру.

У нас много новых ребят, некоторые ушли в другие клубы. Это бизнес. За три недели, что мы вместе работаем, нам удалось добиться большого прогресса. Дело не в «химии», а именно в структуре, её надо наладить. Не сказал бы, что требования Гру как-то изменились. Сейчас мы немного после простоя, первая выездная серия уйдёт именно на то, чтобы отшлифовать нашу структуру», — приводит слова Глотова «РИА Новости Спорт».