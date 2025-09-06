Сегодня, 6 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 6 сентября 2025 года (время московское):

14:30. «Металлург» — «Ак Барс»;

16:00. ЦСКА — «Динамо» М;

17:00. «Торпедо» — «Салават Юлаев»;

17:00. «Шанхайские Драконы» — СКА.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.