ЦСКА — «Динамо» М: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 6 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между ЦСКА и столичным «Динамо». Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.