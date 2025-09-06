«Шанхайские Драконы» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 6 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге «Шанхайские Драконы» примут СКА. Встреча на «СКА Арене» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет вторым по величине в истории — 182. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.