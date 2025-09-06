Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 6 сентября 2025 года

Сегодня, 6 сентября, пройдут восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 6 сентября 2025 года (время — московское):

10:00. «Омские Крылья» — «Челны»;

11:00. «Челмет» — «Олимпия»;

11:00. «Магнитка» — «Молот»;

13:00. «Сокол» — «Динамо-Алтай»;

13:00. «Норильск» — «Металлург» Нк;

15:00. «Рубин» — ЦСК ВВС;

15:00. «Зауралье» — «Барс»;

18:00. «Южный Урал» — «Торос».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.