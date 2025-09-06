Скидки
Расписание матчей МХЛ на 6 сентября 2025 года

Сегодня, 6 сентября, пройдут 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 6 сентября 2025 года (время московское):

9:00. «Сибирские Снайперы» — «Реактор»;
9:00. «Красноярские Рыси» — «Спутник»;
11:00. «Толпар» — «Ирбис»;
11:00. «Мамонты Югры» — «Ладья»;
13:00. Академия СКА — «Сахалинские Акулы»;
13:00. «Красная Армия» — «Динамо» СПб;
13:00. «Динамо-Карелия» — «Амурские Тигры»;
13:00. «Локо-76» — «АКМ-Юниор»;
14:30. «Снежные Барсы» — «АКМ Новомосковск»;
17:00. «Динамо-Шинник» — «Тайфун».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

