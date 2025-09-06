Скидки
Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли и участник Суперсерии-1972 Кен Драйден

Бывший вратарь сборной Канады и «Монреаль Канадиенс» Кен Драйден умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба. Причиной смерти стал рак.

«Кен Драйден был выдающимся спортсменом и человеком, а за маской скрывалась невероятная личность. Сегодня мы скорбим не только о потере краеугольного камня одной из величайших хоккейных династий, но и о потере семьянина, заботливого гражданина и джентльмена, глубоко повлиявшего на нашу жизнь и жизнь общества на протяжении поколений.

Он был одной из настоящих легенд, которые помогли сделать этот клуб таким, каким он является сегодня. Кен воплощал в себе всё лучшее, что есть в «Монреале», и его наследие выходит за рамки нашего спорта. От имени семьи Молсон и всей нашей организации я хотел бы выразить самые искренние соболезнования его семье, друзьям и всем, кому посчастливилось знать его лично», — заявил владелец «Монреаля» Джефф Молсон.

За канадский клуб хоккеист выступал с 1970 по 1979 год, выиграв шесть Кубков Стэнли (1971, 1973, 1976-1979), он является рекордсменом по этому показателю среди вратарей вместе с соотечественником Жаком Плантом. Драйден был участником Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады. Он провёл четыре матча.

