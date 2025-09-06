Артём Дзюба пригласил болельщиков на дерби КХЛ «Шанхай» — СКА в Санкт-Петербурге

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба пригласил болельщиков на дерби Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» — СКА в Санкт-Петербурге. Встреча на «СКА Арене» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ребят, всем привет, Артём Дзюба беспокоит. Ну что, дождались возвращения КХЛ и первый сразу потрясающий матч — дерби в Питере. Новая команда. 6 сентября в 17:00, «Шанхай Дрэгонс» против СКА. Мне кажется, лучше не придумать матча. Приходите все поддержать, поболеть, посмотреть. Новая команда, новый амбициозный проект, и СКА, который с Игорем Профессором Ларионовым будет противостоять. Увидим, что из себя представляют эти две команды, которые будут биться за победу. Всё, всем удачи и берегите себя. Пока-пока!» — приводит слова Дзюбы телеграм-канал фан-сообщества футболиста.

Напомним, «Шанхайские Драконы» сезон-2025/2026 КХЛ проведут на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. СКА свои матчи будет проводить в «Ледовом дворце».