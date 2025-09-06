Скидки
«Трактор» почтил память трагически погибшей в 2011 году команды «Локомотив»

«Трактор» почтил память трагически погибшей в 2011 году команды «Локомотив»
Хоккеисты и тренерский штаб челябинского «Трактора» почтили память трагически погибшей в 2011 году команды «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

Права на видео принадлежат ХК «Трактор». Посмотреть видео можно в официальной группе клуба VK.

«Перед вылетом в Астану тренерский штаб, игроки и персонал чёрно-белых возложили цветы к памятнику «Хоккейное братство», посвящённому команде, погибшей 7 сентября 2011 года в Туношне. Без срока давности. Мы не забудем», — сказано в сообщении «Трактора».

Крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, а нападающий «Локомотива» Александр Галимов через пять дней скончался в больнице от полученных травм. Единственный выживший — инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

