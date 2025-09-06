Кэри Прайс коротко высказался про обмен своего контракта из «Монреаля» в «Сан-Хосе»

Канадский голкипер Кэри Прайс на своей странице в социальной сети Х коротко высказался про обмен своего контракта из «Монреаль Канадиенс» в «Сан-Хосе Шаркс».

«Всегда остаюсь частью «Канадиенс». Просто сейчас бирюзовый», — написал Прайс.

За свою карьеру в «Канадиенс» Прайс провёл 712 матчей в лиге и является рекордсменом франшизы по количеству сыгранных встреч среди вратарей, а также по количеству побед в истории «Канадиенс» (361). Прайс всю карьеру НХЛ провёл в составе одной команды, у него оставался год контракта с «Монреалем». Из-за различных проблем со здоровьем Прайс в последний раз выходил на лёд в апреле 2022 года.