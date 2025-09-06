Скидки
Третьяк: ФХР отправит соболезнования в «Монреаль» в связи со смертью Кена Драйдена

Третьяк: ФХР отправит соболезнования в «Монреаль» в связи со смертью Кена Драйдена
Президент ФХР Владислав Третьяк выразил соболезнования в связи со смертью шестикратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» и участника Суперсерии-1972 Кена Драйдена.

«Он всегда хорошо относился к нашему хоккею, по окончании моей карьеры мы с ним встречались. Я попросил в нашей федерации, чтобы в «Монреаль» отправили соболезнования.

Это утрата в хоккейной вратарской семье. Я был с ним знаком с 1969 года, когда впервые приехал в Канаду и играл против местной национальной любительской команды. Тогда уже было видно, что это будет хороший вратарь. Мне посчастливилось играть против него в Суперсерии 1972 года, и уже тогда у нас с ним завязалась дружба. Потом были игры против «Монреаля» в 1975 году, и после завершения им карьеры меня пригласили в Монреаль на поднятие его символического стяга в местном «Форуме».

Мы очень много беседовали с ним не только о хоккее, но и о том, что происходит в мире, об отношениях между людьми. Это большая утрата и для меня, потому что он был моим настоящим другом», — цитирует Третьяка ТАСС.

