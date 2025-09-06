Григорий Панин в девятый раз начнёт сезон КХЛ капитаном «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» представил капитана и его помощников на сезон-2025/2026.

Сообщается, что защитник Григорий Панин в девятый раз начнёт сезон КХЛ капитаном «Салавата Юлаева». Помогать ему будут форварды Александр Хмелевски и Владислав Ефремов.

Напомним, в июне 2025 года 39-летний Панин продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона-2025/2026. Григорий выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года. За всю карьеру в КХЛ Григорий провёл 910 игр, забил 41 гол и сделал 133 передачи, всего набрал 174 очка, а также 1463 штрафные минуты. За восемь сезонов в Уфе Григорий выиграл две бронзовые медали.

Ранее нападающий «Трактора» Джош Ливо рассказал о конфликте с Григорием Паниным во время прошлогоднего плей-офф в составе уфимской команды.