Хоккей

Мирослав Шатан рассказал о двух возможных вариантах проведения Кубка мира 2028 года

Президент Федерации хоккея Словакии Мирослав Шатан рассказал о двух возможных вариантах проведения Кубка мира 2028 года, которые рассматриваются в данный момент.

«Вероятно, мы увидим формат с участием восьми национальных команд, по крайней мере, мы об этом слышали. Есть и второй вариант, при котором шесть команд проходят в основную часть турнира напрямую, а четыре европейские команды сыграли бы что-то вроде квалификации непосредственно перед Кубком мира. И из этих четырёх команд, где, вероятно, были бы мы, две пройдут в основной турнир. Посмотрим, какая модель будет выбрана в итоге», — цитирует Шатана Pravda.sk.

