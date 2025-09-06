Daily Faceoff: «Калгари» согласовал новый контракт с Зари на общую сумму $ 11,3 млн

«Калгари Флэймз» согласовал новый трёхлетний контракт с 23-летним канадским форвардом Коннором Зари на общую сумму $ 11,3 млн. Кэпхит соглашения составил $ 3,775 млн. Об этом сообщает Daily Faceoff со ссылкой на источники.

Зари был выбран «Калгари» в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 24-м номером. Форвард дебютировал в НХЛ в сезоне-2023/2024, забив 14 голов и отдав 20 результативных передач в 63 играх. В минувшем сезоне Коннор сыграл 54 встречи, где записал на свой счёт 13 шайб и 14 результативных передач.

Ранее стало известно, что в тренерском штабе «Калгари Флэймз» произошли изменения.