«Шанхай» — СКА: кто победит в первом официальном матче в истории нового клуба КХЛ?

Сегодня, 6 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге «Шанхайские Драконы» примут СКА. Встреча на «СКА Арене» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему «Кто победит в первом официальном матче в истории нового клуба КХЛ?»

Напомним, «Шанхайские Драконы» сезон-2025/2026 КХЛ проведут на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. СКА свои матчи будет проводить в «Ледовом дворце».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей.