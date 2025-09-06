Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Шанхай» — СКА: кто победит в первом официальном матче в истории нового клуба КХЛ?

«Шанхай» — СКА: кто победит в первом официальном матче в истории нового клуба КХЛ?
Комментарии

Сегодня, 6 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге «Шанхайские Драконы» примут СКА. Встреча на «СКА Арене» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему «Кто победит в первом официальном матче в истории нового клуба КХЛ?»

Напомним, «Шанхайские Драконы» сезон-2025/2026 КХЛ проведут на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. СКА свои матчи будет проводить в «Ледовом дворце».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
Что ждать от СКА Ларионова? Какая мотивация Хартли в «Локомотиве»? Всё о клубах Запада КХЛ
Что ждать от СКА Ларионова? Какая мотивация Хартли в «Локомотиве»? Всё о клубах Запада КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android