Тодд отреагировал на слухи о конфликте с Ливо во время игры за «Салават Юлаев»

Канадский новичок «Спартака» Нэйтан Тодд отреагировал на слухи о конфликте с Джошем Ливо во время выступлений за «Салават Юлаев» в прошлом сезоне.

— Было много слухов относительно конфликта внутри коллектива, связанного с Ливо и его неучастием в играх на вылет.

— Он стал лучшим бомбардиром в лиге, он невероятный игрок. Мне кажется, он всё равно отлично играл в плей-офф. У нас были травмы в розыгрыше Кубка Гагарина, я тоже не играл. У Джоша было повреждение, из-за которого он, к сожалению, не смог выложиться на 100%. Но он всё равно выходил на лёд, играл, набирал очки. Мне нравилось с ним играть, он отличный хоккеист, — цитирует Тодда Sport24.