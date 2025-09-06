Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тодд отреагировал на слухи о конфликте с Ливо во время игры за «Салават Юлаев»

Тодд отреагировал на слухи о конфликте с Ливо во время игры за «Салават Юлаев»
Комментарии

Канадский новичок «Спартака» Нэйтан Тодд отреагировал на слухи о конфликте с Джошем Ливо во время выступлений за «Салават Юлаев» в прошлом сезоне.

— Было много слухов относительно конфликта внутри коллектива, связанного с Ливо и его неучастием в играх на вылет.
— Он стал лучшим бомбардиром в лиге, он невероятный игрок. Мне кажется, он всё равно отлично играл в плей-офф. У нас были травмы в розыгрыше Кубка Гагарина, я тоже не играл. У Джоша было повреждение, из-за которого он, к сожалению, не смог выложиться на 100%. Но он всё равно выходил на лёд, играл, набирал очки. Мне нравилось с ним играть, он отличный хоккеист, — цитирует Тодда Sport24.

Материалы по теме
Ливо рассказал о причинах конфликта с Паниным во время выступления за «Салават» в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android