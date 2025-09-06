«Непонятно, как будет выглядеть эта команда». Двукратный обладатель Кубка Гагарина — о СКА

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юрий Бабенко поделился ожиданиями от игры СКА в новом сезоне КХЛ и оценил изменения, которые произошли в армейском клубе в межсезонье.

– Какие у вас ожидания от работы Игоря Ларионова на новом месте?

– Самый большой вопрос – что ждать от СКА. Команда сильно изменилась в плане состава. Также сильно изменился тренерский штаб. СКА – главная загадка нового сезона. Особенно с учётом тех задач, которые стоят перед клубом.

– Как вы отреагировали на трансфер Николая Голдобина в СКА?

– Алексей Жамнов знает, что подтолкнуло Голдобина к такому шагу. Может быть, его запросы. Может быть, что-то другое. Его уход из «Спартака» – большая загадка. Ларионов хотел видеть его в СКА. И трансфер Голдобина только добавил вопросов к портрету СКА. Непонятно, как будет выглядеть эта команда, — цитирует Бабенко Metaratings.